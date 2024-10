Projeto Artes Visuais nas Escolas leva cultura para estudantes acreanos

O projeto “Artes Visuais nas Escolas” está promovendo 20 obras de três renomados artistas plásticos, são eles: Darci Seles, Roberta Marisa e Luiz Eduardo. A ação, que ocorre na capital acreana, será realizada em, ao menos, três instituições de ensino. Além das exposições, o evento conta com um bate-papo com os artistas após as mostras.

As escolas da rede de ensino integral estão sendo contempladas com o projeto “Artes Visuais nas Escolas”, que leva arte e cultura diretamente para os estudantes. A iniciativa conta com 20 obras de Darci Seles, Roberta Marisa e Luiz Eduardo, três artistas plásticos de destaque no cenário artístico. A proposta é promover o acesso à arte de forma prática e imersiva, criando um ambiente de reflexão e aprendizagem.

Segundo Darci Seles, um dos expositores, o projeto tem como objetivo aproximar os estudantes das artes visuais e dos artistas locais. “Esse projeto visa levar um pouco de informação sobre as artes visuais para os alunos da rede pública. Nós estamos indo para essas quatro escolas levando uma pequena amostra com obras minhas, da Roberta Marisa e do Luiz Eduardo. A intenção é fazer com que os alunos conheçam um pouco sobre o que são as artes visuais, quem são os artistas. Eu faço uma fala com eles, apresento alguns artistas do nosso estado, e o principal objetivo é levar essa informação para essa galera do ensino médio, para que comecem a conhecer nossos artistas e a valorizar o trabalho que é feito aqui no estado”, explica.

Nesta semana, duas exposições estão programadas: dia 17, na Escola de Ensino Integral José Ribamar Batista, e no dia 19, a exposição chega à Escola de Ensino Integral Sebastião Pedrosa.

Além disso, no dia 24 de outubro, o Centro de Apoio ao Cego também será palco para uma exposição inclusiva, ampliando o acesso à arte para todos os públicos.

Ao final de cada exposição, há um bate-papo com os artistas, permitindo que os estudantes conheçam de perto o processo criativo e a trajetória dos expositores. Essa troca entre artistas e alunos enriquece a experiência, fortalecendo a educação e o interesse pelas artes visuais nas escolas.

O projeto é financiado pelo governo federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, e pela prefeitura de Rio Branco. Além disso, conta com a Produção de Nathânia Oliveira, da Pé Rachado produções e é realizado por Darci Seles e Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa.