Quanto ganha um prefeito? Confira os salários pagos nas capitais do Brasil

Com o primeiro turno das Eleições 2024 acontecendo neste domingo (6), uma pergunta frequente dos eleitores é: quanto ganha um prefeito? No Brasil, os prefeitos desempenham um papel crucial na administração das cidades, e os salários que recebem variam significativamente de acordo com o porte e a arrecadação de cada município.

Assim como acontece com outros cargos públicos, o salário dos prefeitos é definido pelas Câmaras Municipais de cada cidade, levando em consideração a receita do município e o número de habitantes. Não existe um valor fixo nacional para essa função, então a remuneração pode variar bastante.

Além disso, o salário de qualquer prefeito deve respeitar o teto constitucional. Isso significa que nenhum prefeito no Brasil pode ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo salário, em 2024, é de R$ 44.008,52. Esse teto também se aplica a outros cargos públicos, como ministros de Estado, vice-presidente e presidente da República.

Em São Paulo, a maior cidade do país, o prefeito recebe o maior salário entre as capitais, com R$ 38.039,38. Já no Rio de Janeiro, o salário bruto do prefeito é de R$ 35.608,27. Essas duas metrópoles lideram a lista de salários de prefeitos no Brasil, refletindo suas grandes populações e complexidade administrativa.

Confira o ranking das capitais:

São Paulo (SP) – Ricardo Nunes (MDB): R$ 38.039,38

Florianópolis (SC) – Topazio Neto (PSD): R$ 35.823,60

Rio de Janeiro (RJ) – Eduardo Paes (PSD): R$ 35.608,27

Belo Horizonte (MG) – Fuad Noman (PSD): R$ 35.575,22

Curitiba (PR) – Rafael Greca (PSD): R$ 35.246,33

Goiânia (GO) – Rogério Cruz (Solidariedade): R$ 34.556,93

Cuiabá (MT) – Emanuel Pinheiro (MDB): R$ 33.157,53

Palmas (TO) – Cinthia Ribeiro (PSDB): R$ 33.080,07

Boa Vista (RR) – Arthur Henrique (MDB): R$ 29.734,00

Fortaleza (CE) – Sarto (PDT): R$ 28.382,62

João Pessoa (PB) – Cícero Lucena (PP): R$ 28.051,52

Aracaju (SE) – Edvaldo Nogueira (PDT): R$ 27.090,00

Manaus (AM) – David Almeida (Avante): R$ 27.000,00

Belém (PA) – Edmilson Rodrigues (PSOL): R$ 25.332,25

Salvador (BA) – Bruno Reis (União): R$ 25.322,25

São Luís (MA) – Eduardo Braide (PSD): R$ 25.000,00

Recife (PE) – João Campos (PSB): R$ 25.000,00

Porto Velho (RO) – Hildon Chaves (União): R$ 24.540,79

Porto Alegre (RS) – Sebastião Melo (MDB): R$ 22.677,06

Campo Grande (MS) – Adriane Lopes (PP): R$ 21.263,62

Rio Branco (AC) – Tião Bocalom (PL): R$ 20.625,25

Maceió (AL) – JHC (PL): R$ 20.000,00

Natal (RN) – Alvaro Dias (Republicanos): R$ 20.000,00

Macapá (AP) – Dr. Furlan (MDB): R$ 19.294,08

Vitória (ES) – Lorenzo Pazolini (Republicanos): R$ 19.217,12

Teresina (PI) – Dr. Pessoa (PRD): R$ 17.690,57