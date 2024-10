Quase 20 pessoas foram presas pela Polícia Federal durante as eleições neste domingo

O primeiro turno das eleições municipais aconteceu neste domingo (6) em diversos municípios do país. A Polícia Federal divulgou que 16 pessoas foram presas, gerando a abertura de 13 investigações policiais de caráter eleitoral.

Rio Branco foi a cidade com o maior número de instaurações, com seis procedimentos. Logo depois, aparece Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó e Epitaciolândia, com uma investigação cada. Além disso, foi aberta uma investigação em Boca do Acre e Guajará.

Estão computados os flagrantes realizados nas cidades de Boca do Acre e Guajará, vez que, apesar de estarem situadas no vizinho Estado do Amazonas, ambas integram a circunscrição da Superintendência de Polícia Federal no Acre.

O crime mais recorrente foi o de boca de urna, sendo oito, com os delitos de compra de voto, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitores, violar o sigilo do voto, desobediência de ordem da Justiça Eleitoral e transporte de eleitores registrando uma ocorrência cada.