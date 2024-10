Quase 80% das famílias acreanas estão endividadas, aponta pesquisa da Fecomércio

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostra que 76,1% das famílias do Acre estão endividadas. A porcentagem equivale a 88.897 famílias, sendo que, dessas, 49.982 afirmam terem seus compromissos financeiros em atraso e, 19.399 dessas, indicam não terem condições de quitar seus compromissos.

A pesquisa foi divulgada pela Fecomércio-AC e aponta que o nível de endividamento observado em setembro deste ano foi menor se comparado ao mês anterior e o menor desde dezembro de 2023. Em setembro, 77,2% das famílias brasileiras afirmaram ter dívidas. Destas, 29% estão com dívidas em atraso e 12,4% afirmam não terem condições de quitar suas dívidas no vencimento, passando de devedores a inadimplentes.

Ao nível nacional, o principal meio de pagamento é o cartão de crédito, utilizado por 30% das famílias em todo o país, especificamente para alimentação, roupas e calçados, opostamente ao uso de cheque pré-datado, não utilizado com frequência para o consumo.

“O mesmo não pode ser observado nas famílias acreanas, que se fazem valer do cartão de crédito como principal meio de pagamento, exacerbando nos gastos e, consequentemente, caminhando para a inadimplência. É um fator relevante para o empresário do comércio de bens, serviços e turismo de nossa região a observação desses indicadores, o que facilitará a oferta de produtos e serviços em conformidade com o perfil de consumo das famílias acreanas, o que contribuirá com a redução do inadimplemento”, disse o assessor institucional da Fecomércio Acre, Egídio Garó.