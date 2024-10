Quem é o filho de Otávio Mesquita que venceu luta contra Nego do Borel

Mais uma luta de famosos entrou em foco, desta vez entre Luiz Otávio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, e o funkeiro Nego do Borel. O filho do apresentador levou a melhor e apagou o cantor no ringue do Fight Music Show 5.

Com mais de 376 mil seguidores no Instagram, Luiz Otávio é influenciador e mostra o dia a dia na rede social. Ele afirma ajudar “pessoas comuns a atingirem o melhor físico de suas vidas”.

O homem de 31 anos é filho mais velho de Otávio Mesquita. Ele é irmão de John Blanch e Pietro Mesquita, de 30 e 14 anos, respectivamente.

Além da luta contra Nego do Borel, Luiz Otávio também venceu o Fight Music Show outras duas vezes: na quarta edição, ele derrubou Thomaz Costa e, na quinta edição, venceu Lucas Penteado.

O público ansiava pela luta entre Luiz Otávio e Nego do Borel. Os dois vinham trocando farpas públicas, que incluem um tapa no rosto do funkeiro dado pelo influenciador.