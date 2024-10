Race War: Rio Branco terá evento de corridas de carro; saiba mais

Rio Branco será palco de um evento inédito que promete agitar a cidade e atrair os amantes da velocidade, nos dias 02 e 03 de novembro. A Arena de Esportes Radicais – Arena Race, receberá a primeira edição do Race War, um evento de corridas de carros que prioriza a segurança e a responsabilidade social.

Com participação aberta ao público, o evento é acessível para todas as idades. Crianças com menos de 10 anos terão entrada gratuita, enquanto os demais podem adquirir ingressos por R$20 no primeiro lote mais a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além disso, aqueles que desejarem participar como pilotos podem se inscrever por R$200.

Segurança em primeiro lugar

O Race War tem como objetivo principal promover o esporte de forma segura e organizada, oferecendo uma alternativa responsável às corridas clandestinas, conhecidas como “rachas”, que colocam em risco a vida dos participantes e da comunidade. Ao realizar as competições em um ambiente controlado e profissional, o evento garante a segurança tanto dos pilotos quanto do público.

Evento com propósito social

Mais do que um evento esportivo, o Race War tem um importante papel social. A entrada do público só será validada mediante a doação de 1 kg de alimento, que será destinado a famílias carentes da região, reforçando o compromisso do evento em apoiar a comunidade local.

Fomento ao esporte e integração social

A importância do evento vai além da corrida em si. Segundo os organizadores, o Race War busca consolidar a Arena Race como um espaço democrático e acessível para diferentes competições esportivas, incentivando a prática do esporte como um instrumento de integração social, saúde e bem-estar.

“O evento tem como objetivo consolidar a Arena Race como um espaço democrático e acessível para diversas competições, promovendo o esporte como um importante instrumento de integração social, saúde e bem-estar. Além de proporcionar uma experiência de alto nível tanto para os competidores quanto para o público, buscamos valorizar a participação de todos os envolvidos”, disse Marcos Vinicius, organizador do evento.

Os ingressos estão no valor de R$10 + 1kg de alimento não perecível, para ter acesso a todo o evento e R$110 para aqueles que tenham o interesse em competir. É possível adquirir o ingresso de forma antecipada através do link: https://www.sympla.com.br/evento/race-war/2639212