Raimundo Neném quer ser presidente da Câmara mais uma vez e busca apoio de partidos

2025 nem começou e a disputa pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco já está acontecendo, pelo menos nos bastidores. Quem declarou, nesta quarta-feira (23), que vai concorrer à presidência é o vereador reeleito Raimundo Neném (PL), que já ocupa a função nessa legislatura.

“Nos reunimos com os vereadores do PL e decidimos colocar meu nome novamente à disposição. Vamos discutir uma mesa diferente, para um ano diferente, com novos pares. A chapa será apresentada para avaliação”, afirmou o vereador em entrevista ao AC24Horas.

Neném pretende buscar apoio de outros partidos para concretizar sua vontade.

“Meu nome está à disposição, mas estamos abertos para conversar com o PP, com a União Brasil. Agora é o momento de trabalhar e colocar o nome à disposição para servir”, finalizou.

De acordo com o colunista Matheus Mello, o vereador eleito mais votado da história de Rio Branco, Bruno Moraes, que ficou em primeiro lugar nas eleições de 2024, também tem interesse pelo cargo. Samir Bestene, do Progressistas, também mira a presidência.