Recomeçar: o processo de reconstrução pessoal; confira o artigo de Maysa Bezerra

A vida é feita de altos e baixos, e em algum momento todos nós enfrentamos desafios que nos fazem sentir como se estivéssemos presos em um “buraco”. No entanto, como a frase nos lembra, não existe nenhum buraco do qual não possamos sair. Recomeçar é sempre uma possibilidade, mas requer autoconhecimento e reflexão sobre os erros cometidos.

Para muitos, o fracasso é visto como algo definitivo, mas psicólogos como Carl Rogers, fundador da Terapia Centrada na Pessoa, apontam que o fracasso, na verdade, pode ser uma ferramenta valiosa de crescimento. Rogers acreditava que “o paradoxo curioso é que, quando me aceito como sou, então posso mudar”. Isso sugere que, antes de tentar recomeçar, é essencial olhar para dentro de nós mesmos e aceitar nossas falhas como parte do processo de evolução.

A falta de compreensão sobre onde erramos pode ser mais prejudicial do que o próprio fracasso. Como diz o texto, “pior que o fracasso é não ter conhecimento de onde você errou”. Esse conceito é alinhado ao pensamento de Carl Jung, que enfatiza a importância de examinar o inconsciente para entender nossos comportamentos e padrões: “Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino”. Portanto, fazer uma “autópsia do fracasso” é um passo fundamental para corrigir o curso.

Revisitar momentos dolorosos do passado pode ser difícil, mas necessário. Entender onde as coisas começaram a desmoronar é essencial para o recomeço. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, apontava que a dor emocional, quando ignorada, pode se manifestar de formas destrutivas ao longo da vida. Segundo Freud, “as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e sairão mais tarde de maneiras piores”. Por isso, é crucial enfrentar as feridas abertas e olhar para nossas atitudes e comportamentos de forma honesta.

A resistência a essas mudanças é natural. O texto aponta que “mudar é problemático”, e de fato, muitos psicólogos concordam. William James, um dos fundadores da psicologia moderna, disse que “o maior inimigo de qualquer um de nós pode ser a complacência”. Mudar requer esforço, coragem e a disposição de confrontar aquilo que evitamos, mas é essencial para sair do lugar onde nos sentimos presos.

Recomeçar, embora desafiador, é possível para todos. Aqui escrevo algumas dicas práticas para iniciar o processo:

Faça uma autoavaliação sincera: Olhe para suas ações e decisões passadas com honestidade, sem medo de encarar os erros. A autocompreensão é a chave para a transformação. Aceite o que não pode mudar, mas mude o que está ao seu alcance: Nem tudo estará sob o seu controle, mas as mudanças que você pode fazer começam a partir do momento em que você se compromete com elas. Defina pequenas metas: Grandes mudanças acontecem por meio de pequenos passos. Defina metas alcançáveis para recomeçar, e celebre cada pequena vitória. Busque apoio: Ninguém precisa enfrentar grandes mudanças sozinho. Conversar com um psicólogo ou contar com a ajuda de amigos confiáveis pode trazer novas perspectivas e encorajamento. Pratique o perdão: Perdoe a si mesmo pelos erros passados. O autocrítica excessiva pode paralisar, enquanto o perdão possibilita o crescimento. Persistência é a chave: Como bem disse o psicólogo Albert Ellis, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental, “a persistência é a chave para superar o fracasso e alcançar o sucesso”. O caminho para o recomeço pode ser difícil, mas a perseverança é essencial para alcançar novas conquistas.

Recomeçar é mais do que uma simples mudança de direção. É um processo profundo de autoconhecimento, aceitação e reconstrução, que nos leva a um novo patamar de entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida.

Lembre-se: todos nós temos o poder de nos reinventar e começar de novo, mesmo quando parece difícil. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado, e cada novo começo é um passo em direção à pessoa que estamos destinados a nos tornar.

Maysa Bezerra

Estrategista e Storyteller