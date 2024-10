Rio Branco Fashion Hair 2024: o maior encontro de profissionais da beleza do Acre

O Rio Branco Fashion Hair 2024, um dos principais eventos do setor de beleza do Acre, acontecerá nos dias 03 e 04 de novembro. O evento reunirá dois grandes nomes da beleza, além de serem educadores das marcas Wella e Sebantian, reconhecidos nacional e internacionalmente: William Anselmo e Gabriela Balan, que trarão suas experiências e conhecimentos para enriquecer o mercado de beleza do estado.

A programação será realizada no SENAC, localizado na Rua Alvorada, 777, no bairro Bosque, das 09h às 17h.

Gabriela Balan e William Anselmo são especialistas respeitados no mercado de beleza, com vasto conhecimento em técnicas de corte, coloração e style. Gabriela é conhecida por dominar tecnicas de coloração e visagismo. William, com sua carreira consolidada, trará suas tecnicas inovadoras no ramo de corte, styling e produção para fotografia, prometendo uma experiência transformadora para os participantes.

Os interessados poderão acessar a programação completa do evento e realizar suas inscrições pelo site wellaedu.com.br/courses/workshop-wella-sebastian. Não deixe para a última hora! As vagas são limitadas e a oportunidade de participar de workshop.

O Rio Branco Fashion Hair é uma realização conjunta do Ho je Professional, Wella Professionals e Sindbeleza AC, com o apoio do SEBRAE, Fecomércio AC e SENAC. Este evento promete ser um marco no calendário da beleza no Acre, trazendo as maiores tendências e técnicas do setor.

Atenção, profissionais! Garanta já sua inscrição e não perca a oportunidade de fazer parte deste grande encontro que poderá transformar sua carreira.

Serviço:

Data: 03 e 04 de novembro

Horário: 09h às 17h

Local: SENAC, Rua Alvorada, 777, Bosque, Rio Branco – AC.