Rodrigo Aiache registra chapa e busca a reeleição para a OAB/AC

Em um ato que reuniu centenas de advogados e advogadas, Rodrigo Aiache registrou a chapa para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), na tarde de sexta-feira, 18. A mobilização contou com uma caminhada até a sede da instituição.

O presidente da Seccional acreana, que busca a reeleição, realizou uma transmissão de vídeo pelas redes sociais durante toda a mobilização que culminou com a oficialização da corrida eleitoral, por meio da Chapa 7, com o nome: União para seguir avançando. Até o momento, apenas o atual representante da advocacia demonstrou interesse em concorrer para mais um mandato.

“Formamos uma chapa composta por quase 100 advogados e advogadas, que reflete a diversidade e pluralidade da nossa classe. Contemplamos desde a jovem advocacia até os colegas da melhor idade, promovendo também uma renovação nos cargos-chave da gestão”, falou em tom emocionado Rodrigo Aiache.

No ato, o presidente aproveitou para agradecer o apoio dos colegas da atual gestão e explanou sobre a busca pela reeleição.

“A OAB, hoje, conta com 3 novas subseções, 14 novas salas, oferecendo mais conforto e dignidade, além de dois novos escritórios corporativos, que geram mais oportunidades para a classe. E isso é apenas parte dos inúmeros avanços que alcançamos. Mas ainda não concluímos a nossa missão. Queremos avançar ainda mais. Avante, advocacia acreana! Sem recuar, sem cair e sem temer”, reafirmou o líder da Chapa 7.

Como candidata a vice-presidente, Rodrigo Aiache conta com Thaís Moura Barros. Socorro Rodrigues preferiu não concorrer à reeleição no mesmo cargo para assumir novas responsabilidades.

A OAB/AC divulgou no dia 07 o edital para as eleições institucionais do triênio 2025/2027. O pleito será realizado no dia 22 de novembro de 2024, das 8h às 17h, de forma presencial. Advogados e advogadas adimplentes com a anuidade da Seccional estão aptos para votar nas chapas que concorrerão às Diretorias da Seccional, da Caixa de Assistência e também das quatro Subseções.