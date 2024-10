Rodrigo Damasceno se reúne com presidente de partidos da coligação para tratar da equipe de transição

O prefeito eleito de Tarauacá, Dr. Rodrigo Damasceno, se reuniu na noite desta sexta-feira (25), com os presidentes de partidos da coligação “Preparados e Unidos por Tarauacá”. Estiveram presentes, PC DO B – Manoel Monteiro, PSDB – Adson Leite, MDB – Cleane Monteiro, PP – Prof. Orlando Silva, PT – Josué Martins e PV – Prof. Bastos, além do seu Coordenador da campanha Assis Souza.

Dentre os assuntos em destaque, a equipe de transição foi o assunto principal. O prefeito eleito, falou do quanto está centrado e empenhado neste momento, em priorizar as conversas sobre a equipe de transição e seu trabalho e que após a conclusão desse trabalho (diagnóstico) é que será possível conversar acerca dos nomes que comporão a nova gestão.

Outro assunto importante, conversado e pactuado entre o prefeito e os partidos, foi sobre a presidência e composição para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ficou certo que os nomes para presidência e demais cargos sairão do conjunto dos vereadores eleitos pela coligação, uma vez que fizeram 8 das 13 vagas no parlamento.

O prefeito eleito falou ao final, que é importante discutir esse assunto com muita paciência e tranquilidade, respeitando a importância e o tamanho de cada um, partilhando espaços e alternando poder, para que todos possam se sentir parte de um projeto maior, que é trabalhar para fazer o melhor para nossa população de Tarauacá.