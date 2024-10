Rogeria Rocha faz topless para celebrar meio milhão de seguidores no Instagram; VÍDEO e FOTOS

A influenciadora acreana Rogeria Rocha, aos 33 anos, acaba de atingir uma marca surpreendente nas redes sociais. Nesta quarta-feira (2), ela comemorou com seus fãs a conquista de meio milhão de seguidores no Instagram, e a celebração foi digna de sua personalidade ousada e carismática.

Rogeria, que compartilha sua rotina cheia de estilo e bom humor nas redes, fez um topless impactante para marcar a ocasião. Em um post vibrante, a influenciadora expressou sua gratidão pelo apoio de seus seguidores. Em conversa a coluna Douglas Richer, do ContilNet, a morena abriu o jogo sobre o momento.

“Estou tão animada por estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha jornada com vocês! Chegar a meio milhão de seguidores é algo realmente especial e eu só tenho a agradecer a cada um que me acompanha. Acredito que a autenticidade e o humor são as chaves para conectar com as pessoas. Não tenho medo de ser eu mesma, e isso ressoa com meus seguidores. Eu sempre digo que somos uma grande família, e cada mensagem de carinho que recebo me motiva a continuar compartilhando meu dia a dia e minhas aventuras pelo mundo. Estou empolgada para o que vem a seguir! Rumo a 1 milhão, e conto com vocês nessa jornada!”

Além de conquistar fãs com seu conteúdo de humor e estilo de vida, Rogeria é uma verdadeira viajante do mundo. A influenciadora já visitou mais de 20 países, incluindo África, Peru, Bolívia, Chile, Inglaterra, França, Suíça, Itália, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha e México, sempre compartilhando suas experiências e aprendizados.

Com colaborações de peso com marcas nacionais como Pix do Milhão, Gummy, Gold e Any Body, Rogeria tem se destacado no universo digital, oferecendo conselhos sinceros e divertidos nas caixinhas de perguntas de seus seguidores.

Veja foto cedidas: