Um dos principais nomes do fisiculturismo na atualidade, o canadense Chris Bumstead, movimentou o mundo fitness depois de anunciar que desistiu da aposentadoria nessa segunda-feira (28/10). Cbum, como é conhecido, afirmou que deixará a categoria Classic Physique para competir na categoria Open.

Hexacampeão do Mr. Olympia, principal torneio da modalidade, Chris Bumstead é o maior campeão da categoria Classic Physique, criada em 2016. Nascido no dia 2 de fevereiro de 1995 em Ottawa, capital do Canadá, Chris tem 1,85m e 104kg.