Saiba se Datena voltará ao Brasil Urgente após derrota nas eleições

Datena não vai disputar o segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo. O apresentador teve 1,89% dos votos e a postura dele como candidato não agradou a todos na Band. Os executivos da emissora ainda não decidiram se ele retornará para o comando do Brasil Urgente.

Segundo o F5, foi acordado que Datena não retorna para o programa antes do fim do segundo turno, visto que a Band concorda que não seria ético. Apesar disso, existe a chance de Joel Datena, filho do apresentador, assumir definitivamente o programa.

Nos bastidores da Band, os executivos estão divididos sobre a decisão, muito por conta da má impressão deixada por Datena durante a campanha. A cadeirada em Pablo Marçal e a pequena porcentagem de votos deixam a direção da emissora com medo de uma influência negativa na audiência do programa.

Alguns executivos da Band não defendem a volta de Datena ao Brasil Urgente e até mesmo acreditam que seu contrato, que vence no fim do ano, não deve ser renovado. A decisão será tomada em dezembro, por Johnny Saad, dono da emissora. Ele já adiantou que é uma decisão complexa e que novas conversas devem acontecer até o fim do ano.