Santander Universidades: Acreanos podem concorrer a bolsas de estudo gratuitas

Acreanos podem concorrer a bolsas de estudo gratuitas para atuar no mercado de investimentos e produtos financeiros.

▪︎ Santander Universidades oferece bolsas para as certificações CPA-10 e CPA-20 E CEA. As inscrições ocorrem até 27/10

▪︎ Os 900 bolsistas com melhor desempenho terão suas provas para as certificações custeadas 100% pelo Santander

O Santander, em parceria com a Academia Rafael Toro, está disponibilizando 1.150 bolsas gratuitas de estudo para cursos preparatórios online para as licenciaturas CPA-10, CPA-20 e CEA, emitidas pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). O programa tem como objetivo capacitar profissionais para o mercado financeiro com os principais requisitos para atuar no setor. Além do curso preparatório, os bolsistas que alcançarem um desempenho superior a 70% no SCORE TORO, métrica que analisa a performance dos alunos, receberão um voucher para realizar a prova de certificação da ANBIMA gratuitamente.

O processo será dividido entre a fase de seleção, com inscrição e divulgação dos participantes; e o curso preparatório, que inclui o treinamento e o simulado final. A ação será totalmente online e realizado por meio da plataforma virtual da ART, e acontecerá entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2024. No total, o programa oferecerá 1150 bolsas, distribuídas em 650 vagas para CPA-20, 400 vagas para CEA e 100 vagas para CPA-10.

“Oferecer a oportunidade de preparar-se gratuitamente para certificações tão relevantes é uma forma de incentivar o desenvolvimento de novos talentos e fortalecer o setor como um todo”, afirma Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.

Após a conclusão do curso, serão distribuídos 900 vouchers para os bolsistas com melhor desempenho. Serão 650 entradas para CPA-20, 150 para CEA e 100 para CPA-10, que terão a oportunidade de realizar as provas da ANBIMA sem custos. Os contemplados poderão utilizar o voucher até 23/12/2024 no site da instituição. As inscrições ocorrem até 27/10/2024 pela plataforma Santander Open Academy (https://www.santanderopenacademy.com/pt_br/index.html).

▪︎ Sobre o Santander Universidades

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1,2 mil universidades de 26 países. Ao longo de 27 anos, este sólido compromisso destinou mais de 2,3 bilhões de euros a iniciativas de educação, com a perspectiva de investir mais 400 milhões de euros até 2026. Apenas em 2023, foram investidos 105 milhões de euros e apoiamos mais de 498 mil pessoas e empresas.

Em 2023 foram entregues no Brasil, mais de 184 mil cursos, bolsas de estudo e mentorias. Essa entrega é realizada através das plataformas globais Santander Open Academy, que oferece cursos, conteúdos e bolsas gratuitas e Santander X, iniciativa de apoio ao empreendedorismo, que dá acesso a mentorias nacionais e internacionais, desafios globais e premiações com incentivo financeiro.

Além de acesso a investidores, visibilidade internacional e networking. Devido à sua forte atuação na educação, o Santander foi reconhecido em 2023 pela revista Fortune como uma das empresas que mais contribui para um mundo melhor, de acordo com a lista “Change the World”.