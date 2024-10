Saúde Livre Vacinas chega a Rio Branco com proteção completa para a família; FOTOS e VÍDEOS

A Clínica de Vacinação Saúde Livre, uma nova franquia no Acre, inaugurou sua unidade em Rio Branco nesta quarta-feira (31), às 18 horas. Uma cerimônia íntima de inauguração foi realizada para convidados especiais, incluindo médicos, representantes da imprensa e familiares do casal Neila Mantilla e Carlos Emílio, celebrando o novo empreendimento.

Localizada na Rua Hugo Carneiro, nº 689, no Bairro Bosque, no 3º andar do prédio da CEDIAC, a nova unidade foi projetada para oferecer conforto e eficiência aos pacientes. A empresária Neila Mantilla, uma das responsáveis pela clínica, destacou a importância desse espaço: “Estamos muito felizes com a inauguração da Saúde Livre. Nossa missão é oferecer um atendimento de excelência e personalizado a cada paciente, garantindo que todos se sintam acolhidos e seguros durante o processo de vacinação.”

A clínica conta com uma equipe dedicada e qualificada, que se empenha em proporcionar um atendimento humanizado. O neurologista e neurocirurgião Carlos Emílio, também responsável pela empresa no Acre, ressaltou o diferencial do serviço: “Aqui, oferecemos mais de 30 tipos de vacinas, desde as imunizações básicas até opções específicas para viajantes. O nosso compromisso é com a saúde da comunidade, e estamos prontos para atender a todas as necessidades dos nossos pacientes.”

A Saúde Livre se destaca pelo seu compromisso com a saúde preventiva, oferecendo orientações claras em todas as etapas do processo vacinal. Com uma filosofia que prioriza o bem-estar e a confiança dos pacientes, a clínica se estabelece como uma referência em prevenção no Acre, atuando com ética e compromisso para garantir que todos busquem uma vida mais saudável e protegida

Confira a galeria de fotos de inauguração pelas lentes de Diego Gurgel: