SEAD e SEE: Inscrições para concurso público encerram nesta semana

No estado do Acre, a Secretaria de Estado de Administração – SEAD e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE anunciam uma nova retificação do Concurso Público, com o objetivo de preencher três mil vagas, além de formar cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.

Conforme o mais recente documento (retificação III) os requisitos de alguns cargos foram alterados.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas: Apoio Administrativo Educacional (500 vagas); Professor – Arte (111 vagas); Professor – Biologia (256 vagas); Professor – Educação Física (108 vagas); Professor – Língua Espanhola (126 vagas); Professor – Filosofia (83 vagas); Professor – Física (152 vagas); Professor – Geografia (178 vagas); Professor – História (178 vagas); Professor – Língua Inglesa (128 vagas); Professor – Língua Portuguesa (174 vagas); Professor – Matemática (308 vagas); Professor – Química (138 vagas); Professor – Sociologia (60 vagas); Professor – Braile (5 vagas); Professor – Educação Especial (485 vagas); Professor – Libras (10 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.941,51 a R$ 3.850,21, além de auxílio alimentação no valor de R$ 420,00.

Os interessados podem se inscrever a partir das 15h do dia 3 de outubro de 2024 até as 21h59 do dia 29 de outubro de 2024 (horário oficial de Rio Branco/AC), pelo site do Instituto Nosso Rumo, com taxas de R$ 69,79 a R$ 88,98. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderia ser feita entre os dias 3 e 4 de outubro de 2024.

Classificação

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1º de dezembro de 2024, além de avaliação de títulos, prova discursiva e prova prática (para os cargos de nível superior). O conteúdo programático consistirá em questões de conhecimentos gerais e específicos.

Vigência

O prazo de validade do Concurso será de dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação do certame.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

