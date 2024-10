Sebrae selecionou 50 negócios inovadores para programa de aceleração Acre for Startups

Nesta quinta-feira (10), o Sebrae no Acre realizou a abertura do programa Acre For Startup com a apresentação dos 50 negócios e iniciativas de grande potencial selecionados para participar do programa intensivo de pré-aceleração. Os selecionados participarão de capacitações e mentorias focadas no desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado.

De acordo com o gestor de Inovação do Sebrae no Acre, Jorge Freitas, 176 empresas se inscreveram para participar do programa, número maior que as expectativas, e de seis cidades do estado. Essa é a primeira fase do processo com previsão de duração de dois meses. “Os 20 melhores modelos de negócios serão classificados para a segunda etapa, onde serão acelerados e receberão uma Bolsa Sócio Empreendedor no valor de R$ 6.500 mensais, cada, durante seis meses”, afirmou.

Com essa iniciativa, o Sebrae busca promover a competitividade e o amadurecimento de negócios inovadores e tecnológicos, bem como dar o suporte para esses empreendedores possam tirar as ideias de negócios do papel e começar a fazer uma prática de mercado.

Uma das empresas selecionadas foi o Chamaí App, um aplicativo multisserviços que visa facilitar o processo de contratação entre o prestador de serviço e quem deseja contratá-lo. “Minhas expectativas são as melhores. O Acre For Startup será um grande portal que vai oportunizar conhecimentos essenciais para estruturar o negócio, de forma segura para que eu possa evoluir de forma escalonada”, afirmou a CEO da empresa, Tais Oliveira.

O diretor municipal de Tecnologia da Prefeitura de Rio Branco, Manoel de Jesus Lima Ferreira, participou do evento é destacou a importância do programa para apresentar ideias e soluções que vão contribuir com a comunidade. “É muito gratificante saber que as ideias que estão vindo daí, elas serão aproveitadas pela cidade”, frisou.