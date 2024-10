Sem chá revelação, vice-prefeito e esposa viralizam ao decidir descobrir o sexo do bebê só no parto

Na manhã desta terça-feira (8), a blogueira Yara Melo e seu esposo, Enilton da Pena, vice-prefeito do município de Plácido de Castro, compartilharam um momento emocionante com seus seguidores: a revelação do sexo do seu terceiro filho. O casal inovou ao optar por um “parto revelação”, no qual tanto a família quanto os fãs descobriram o sexo do bebê apenas no momento do nascimento, em vez de realizar um tradicional Chá Revelação.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Yara mostrou detalhes do pré-parto, que foi cesárea, e compartilhou sua experiência única em entrevista exclusiva a coluna Douglas Richer, do ContilNet. “Eu quase não fiquei ansiosa. Eu sonhei com o parto do bebê e sonhei que descobriria o sexo só no parto, e assim fizemos,” disse, refletindo sobre como a expectativa a afetou de maneira positiva.

Em relação à reação do marido, Yara comentou: “Ele reagiu com muita surpresa, pois achava que seria um menino, devido à nossa experiência de já termos um casal. No processo cirúrgico, as médicas fizeram suspense, retirando o bebê lentamente. E quando ela tirou o bebê por completo, tivemos a surpresa de ser uma menina.” A emoção no momento foi palpável, e a revelação trouxe uma alegria inesperada ao casal.

Yara também revelou um pouco sobre seus próprios sentimentos em relação ao sexo do bebê: “Todos os exames de ultrassonografia nós informávamos à nossa médica obstetra que não queríamos saber do sexo do bebê, apenas no dia do parto. Ontem à noite, nos dirigimos ao Hospital Santa Juliana, onde os funcionários logo descobriram que um baby surpresa estava a caminho.” A escolha pelo mistério tornou o momento ainda mais especial.

Sobre a experiência do parto, Yara expressou sua gratidão: “A Dra. Roberta Marcia Soares que realizou o parto disse que há muitos anos isso não acontecia no hospital Santa Juliana, e que foi muito bom participar dessa surpresa conosco.” Essa interação evidenciou o clima de expectativa e alegria que cercou a família naquele dia.

Com a chegada da pequena Maya, que agora é a nova integrante da família, o casal gerou grande emoção nas redes sociais. O vídeo da revelação já viralizou, encantando internautas e trazendo uma nova perspectiva sobre como celebrar a chegada de um novo membro na família.

Assista!