Senador Alan Rick é homenageado pela família em seu aniversário de 48 anos: VÍDEOS

Nesta quarta-feira, 23 de outubro, o senador acreano Alan Rick comemorou seu aniversário de 48 anos, sendo homenageado por familiares em vídeo contendo uma série de declarações emocionantes nas redes sociais. A celebração foi marcada por palavras de carinho e de reconhecimento, refletindo a admiração de sua família pelo homem pelo político que ele se tornou.

A primeira homenagem veio da sua esposa, Michele Miranda, que, ao lado do filho Pedro, expressou seu amor e gratidão ao marido. “Feliz aniversário, meu amor, que Deus te abençoe e que nada te falte em tudo o que você fizer. Nós te amamos,” disse Michele em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Além da esposa, a mãe de Alan, Maria Gorete Moraes da Silva, também fez questão de demonstrar seu orgulho e amor pelo filho. “Que você seja feliz, que seja próspero, que continue sendo uma bênção como sempre tem sido. Eu louvo ao Senhor todos os dias pela sua vida. Beijo de mamãezinha que te ama muito”, declarou emocionada.

A jornalista e psicanalista Mirla Miranda, irmã do senador, também compartilhou sua gratidão e admiração. “Que maravilha a gente ter cedido você para a política. Muito obrigado, meu irmão. Quero te agradecer, como cidadã acreana, pelo homem que você é e pelo político que você é. Sério, honesto, um grande homem de Deus”, afirmou Mirla, destacando a integridade de Alan Rick como político.

Natural de Rio Branco, capital do Acre, Alan Rick iniciou sua trajetória como jornalista e apresentador. Hoje, além de ter sido deputado federal por dois mandatos, exerce o cargo de senador e preside a Comissão de Agricultura do Senado Federal. Sua atuação tem sido marcada por uma postura ética e na defesa de pautas importantes para o estado do Acre e para o país, o que o consolidou como uma figura respeitada no cenário político brasileiro.

A comemoração nas redes sociais foi mais uma demonstração do apreço de sua família, amigos e da população acreana pelo senador, que segue sua jornada pública com reconhecimento e carinho dos que o cercam.

Veja os vídeos: