Sesacre diz que pacientes de nefrologia da Fundhacre foram transferidos para clínicas temporariamente

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) informou, por meio de uma nota, que devido a um desabastecimento temporário ocasionado pela entrega de insumo essencial por parte da empresa fornecedora, 64 pacientes renais crônicos que realizam tratamento de hemodiálise três vezes por semana tiveram seus atendimentos transferidos temporariamente para clínicas parcerias.

O objetivo da medida é assegurar a continuidade dos tratamentos e bem-estar dos pacientes. “A Sesacre e a Fundhacre se solidarizam com os pacientes e destacam que na segunda-feira gestores se reuniram com um grupo de pacientes e familiares a fim de ouvir suas demandas. Diante dos assuntos discutidos durante o encontro, foram realizadas visitas às duas clínicas conveniadas, com o intuito de melhorar ainda mais os atendimentos aos pacientes”, disse um trecho da nota.

Relacionado ao possível encerramento do serviço de nefrologia da Fundhacre, a Sesacre informou que, diante da demanda por mais leitos de UTI no estado, estão sendo feitos estudos de viabilidade técnica para avaliar a possibilidade de que o espaço onde atualmente funciona o serviço seja transformado em uma nova ala de UTI.

“No entanto, caso a mudança seja concretizada no futuro, os atendimentos para casos emergenciais dos pacientes renais crônicos continuarão sendo ofertados normalmente no serviço de nefrologia, sendo o serviço de nefrologia uma referência para este tipo de atendimento. Reforçamos, ainda, que o serviço de nefrologia da Fundhacre segue em funcionamento, atendendo pacientes internados no complexo hospitalar, seja nos leitos clínicos ou Unidade de Terapia Intensiva”, disse a nota.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), vem a público esclarecer sobre a continuidade do serviço de nefrologia da Fundhacre.

Ocorre que, devido a um desabastecimento temporário ocasionado pela demora na entrega de insumo essencial por parte da empresa fornecedora, 64 pacientes renais crônicos que realizam tratamento de hemodiálise três vezes por semana no serviço de nefrologia da Fundhacre tiveram seus atendimentos transferidos temporariamente para clínicas parceiras. O objetivo da medida é assegurar a continuidade dos tratamentos e o bem-estar dos pacientes.

A Sesacre e a Fundhacre se solidarizam com os pacientes e destacam que na segunda-feira, 14, gestores se reuniram com um grupo de pacientes e familiares a fim de ouvir suas demandas. Diante dos assuntos discutidos durante o encontro, foram realizadas visitas às duas clínicas conveniadas, com o intuito de melhorar ainda mais os atendimentos aos pacientes.

Quanto ao possível encerramento do serviço de nefrologia da Fundhacre, cabe informar que, diante da demanda por mais leitos de UTI no estado, estão sendo feitos estudos de viabilidade técnica para avaliar a possibilidade de que o espaço onde atualmente funciona o serviço seja transformado em uma nova ala de UTI.

No entanto, caso a mudança seja concretizada no futuro, os atendimentos para casos emergenciais dos pacientes renais crônicos continuarão sendo ofertados normalmente no serviço de nefrologia, sendo o serviço de nefrologia uma referência para este tipo de atendimento.

Reforçamos, ainda, que o serviço de nefrologia da Fundhacre segue em funcionamento, atendendo pacientes internados no complexo hospitalar, seja nos leitos clínicos ou Unidade de Terapia Intensiva.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

Ana Beatriz de Assis Souza

Presidente da Fundhacre