Silent Hill 2, Dragon Ball e mais! Veja os lançamentos de jogos na semana

Outubro continua sendo um mês lotado de lançamentos. E o grande destaque é o remake de Silent Hill 2, capítulo que é considerado por muitos como o melhor da franquia, e um dos melhores jogos da era 128 bits.

Undisputed chega para fazer a alegria dos fãs de boxe, em um dos jogos mais reais já produzidos para o esporte. Ainda sobre luta, Dragon Ball Sparking Zero promete fazer a alegria dos fãs dos antigos jogos baseados no anime, e que também fizeram sucesso na era 128 bits.

Já Metaphor: ReFantazio é a nova aposta a Atlus, e de Katsura Hashino, para criar uma nova franquia de sucesso. Por fim, Europa é um fofíssimo game com elementos similares ao de The Legend of Zelda. Confira a lista completa e os respectivos preços.

Silent Hill 2 – 8 de outubro

Plataformas: PS5 e PC

Um dos jogos mais aclamados da franquia de terror da Konami, e também um dos mais elogiados da era 128 bits, ganhará um remake essa semana. Silent Hill 2 chegará para PS5 e PC, e somente para outros consoles em 2025, como o Xbox Series S / X e um provável Nintendo Switch 2, já que o novo título possui um acordo comercial de exclusividade com a Sony.

Silent Hill 2Fonte: Steam

O game trará a mesma história do jogo original. Nela, você assume o controle de James Sunderland, que vai até a cidade que dá nome ao jogo em busca de respostas para o falecimento de sua esposa Mary. Entretanto, o foco do remake será em gráficos atualizados, e uma jogabilidade em terceira pessoa. O jogo já está em pré-venda a partir de R$ 349,90.

Undisputed – 11 de outubro

Plataformas: PS5, Xbox Series S/X e PC

Depois de um longo período em acesso antecipado no PC, finalmente Undisputed será lançado de forma oficial. O jogo vem chamando muita atenção por se auto proclamar como o game de boxe mais real já produzido. E para isso, ele contará com uma série de elementos, como nada menos que 70 boxeadores, cuja lista inclui lutadores atuais, e ídolos do passado, como Tyson Fury, Joe Frazier, Roy Jones Jr, entre outros.

UndisputedFonte: Steam

Já na sua jogabilidade, ele promete mais de 60 tipos de socos e movimentos diferentes, e gráficos ultra realistas. Por fim, já também um modo carreira onde é possível levar seu lutador desde as arenas de pequenos ginásios, até o estrelato dos gigantescos estádios ao redor do mundo. O game já está em pré-venda a partir de R$ 249,00, e com acesso antecipado na versão para PC, na Steam.

Metaphor: ReFantazio – 11 de outubro

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC

Depois de construir uma carreira consolidada e aclamada por conta da franquia Persona, Katsura Hashino agora lança aquela que promete ser a nova série de sucesso da Atlus: Metaphor: ReFantazio. O game se passa no reino de Euchronia que, depois de assassinato do seu rei, precisa encontrar um sucessor, e ao mesmo tempo os culpados pela morte do monarca.

Metaphor: ReFantazioFonte: Steam

Ele promete uma jogabilidade similar ao que é apresentado em Persona, com uma mescla entre combates de turno e em tempo real. Os gráficos também serão similares, misturando elementos desenhados com um visual tridimensional. O jogo já se encontra em pré-venda a partir de R$ 299,90, e conta com uma versão demo que pode ser baixada gratuitamente.

Dragon Ball Sparking Zero – 11 de outubro

Plataformas: PS5, Xbox Series S/X e PC

Pegando como base a famosa fase da era 128 bits, Dragon Ball Sparking Zero é um jogo que promete ser um presente para os fãs do anime. O game de luta terá não apenas um foco em Goku e os guerreiros Z, mas em praticamente todos os grandes momentos da franquia, trazendo uma enorme quantidade de personagens.

Dragon Ball Sparking ZeroFonte: Steam

Além de gráficos atualizados para os consoles da atual geração e PC, ele também terá mudanças na jogabilidade, trazendo combates mais fluidos, e com um desempenho bem melhor do que nas versões originais. Além disso, ao longo dos meses seguintes, DLCs adicionarão novos personagens e outros elementos ao jogo. O game já está em pré-venda a partir de R$ 282,50, e versões como a Deluxe e Ultimate permitem jogá-lo já no dia 7 de outubro.

Europa – 11 de outubro

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

Baseado em jogos de aventura como The Legend of Zelda, Europa será lançado esta semana. O game chegou a sofrer uma série de atrasos que, segundo seus produtores, foram para que o título atendesse as expectativas. Nele, você assume o controle de um androide chamado Zee, que precisa explorar o mundo para entender melhor a raça humana.

EuropaFonte: Steam

Para isso, será necessário desvendar uma série de quebra-cabeças, produzir itens e, claro, enfrentar inimigos. O game também contará com gráficos que apresentam cores vivas, e muitas interações do personagem com elementos dos cenários. O jogo ainda não possui um preço definido.