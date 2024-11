Solteiros? Meghan Markle e Harry devem anunciar o divórcio em breve, diz especialista

Conforme reportado pelo portal The Mirror, o divórcio entre Meghan e Harry seria apenas uma “questão de tempo”. De acordo com o escritor, Meghan Markle teria o hábito de afastar pessoas de sua vida, o que pode estar contribuindo para as especulações.

Assim como aconteceu com seu pai, Thomas Markle, após ele ter encenados e vendido fotos para paparazzis. Aliás, Thomas chegou a pedir publicamente uma chance de conviver com os netos, evidenciando que sua relação com a filha estava estremecida.

Diante disso, Vickers acredita que Harry pode ser o próximo a ser afastado por Meghan. “Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele”.

Além disso, Vickers também apontou que o divórcio pode estar mais próximo do que o público imagina, reforçando que o comportamento de Harry contribui para essa percepção. Isso porque, desde que renunciou aos deveres reais, o príncipe tem adotado uma postura de vítima, o que, segundo o escritor, estaria incomodando a duquesa.