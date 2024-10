Susana Vieira não deseja que outra atriz viva Maria do Carmo, icônica personagem de Senhora do Destino. A atriz, de 82 anos, foi questionada sobre a situação por conta da onda de remakes e as especulações sobre os atores que estarão na próxima versão de Vale Tudo.

“Não gostaria que alguém fizesse o meu papel. Estou tão nova que poderia fazer novamente. Poderia fazer a mãe do Du Moscovis, do Marcelo Anthony. Posso fazer a mãe de quatro filhos. Tenho uma cara suficiente boa, não estou acabada. Tenho um corpinho bonitinho. Por isso não gostaria que ninguém fizesse”, relatou, em entrevista à revista Veja. Em Senhora do Destino, Susana Vieira viveu Maria do Carmo, que busca pela filha (Carolina Dieckmann), roubada ainda na maternidade por Nazaré (Renata Sorrah). Susana Vieira sobre influenciadores: “Não entendo quem são” Susana Vieira soltou o verbo e deu opiniões sinceronas sobre a existência de influenciadores. De acordo com a atriz, ela não conhece pessoas que tenham esse tipo de trabalho. “Não tenho a menor noção de quem eles são, juro por Deus. Não entendo quem eles são, meu amor”, disse a veterana da televisão em conversa com o portal Conexão Entrevista. Susana disse ainda que considera que ela esteja nessa categoria e explicou o motivo. “Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo. Eu influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos todos. A novela brasileira”, opinou. A atriz aproveitou o espaço ainda para dar mais exemplos. “Influencer é o Aguinaldo Silva, influencer são autores da TV Globo, influencer são os grandes atores, influencer são os grandes cantores brasileiros, os músicos”, disse.