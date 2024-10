Sussurro, lambida e boquete: sexólogo ensina a apimentar a preliminar

Há quem diga que “tudo é sexo e preliminar é tirar o cachorro do quarto”. Mas você realmente sabe o que é foreplay? Em meio a uma educação sexual que ensinou que sexo é sinônimo de penetração, o termo preliminar também precisa ser revisto.

De acordo com o biomédico e sexólogo Vitor Mello, é preciso redefinir o conceito. “É importante enfatizar que a compreensão das preliminares evoluiu bastante ao longo do tempo. Inicialmente, muitos acreditavam que práticas como sexo oral ou masturbação faziam parte das ‘preliminares’. Porém, atualmente já há um entendimento mais amplo de que essas práticas são, de fato, formas de sexo, pois envolvem intimidade, prazer e conexão sexual”, comenta.

No entanto, as preliminares são subjetivas, pois pessoas diferentes gostam de estilos diferentes de prazer. Por exemplo, alguns heteros enxergam o “dedilhar” como preliminares, enquanto algumas pessoas queer consideram a prática como sexo.

Na realidade, as preliminares vão desde o princípio da relação. Começam com a troca de olhares, a conversa no ouvidinho, pegar na mão durante o encontro e até dançar junto.

De acordo com a pesquisa Censo Sexual Body+Soul 2024, realizada na Austrália, o corpo feminino leva até 45 minutos para ficar completamente excitado. Um bom exemplo disso é o filme Challenges, com a atriz Zendaya, que mostrou como o foreplay pode acontecer até mesmo durante uma partida de tênis.

“As preliminares envolvem não somente o estímulo físico, mas também a conexão emocional e mental entre os parceiros, assim, acaba criando excitação e aumentando a intimidade. Isso pode incluir carícias, beijos, abraços, palavras sensuais, massagem, contato visual e até mesmo mensagens ou conversas eróticas que ajudem a criar um clima de desejo e entrega”, comenta Vitor.

“Do ponto de vista científico, sabe-se que as preliminares são fundamentais para a resposta sexual humana, incluindo a excitação e a lubrificação genital, bem como para a ativação do sistema nervoso parassimpático, que promove relaxamento e prazer”, acrescenta o sexólogo.

Apimente a relação com preliminares

Engana-se quem acha que o foreplay só acontece quando se está conhecendo uma pessoa. O jogo da conquista é uma delícia e não deve acabar apenas porque a relação está firmada!

Mandar nudes, vestir uma roupa íntima sexy, comprar presentes mais sexuais… Vocês podem ver um filme com cenas picantes juntos e pôr em prática o que assistiram ou até ler poesia erótica.

Vitor acrescenta que é importante que o casal saia da monotonia. “O tédio é o inimigo do desejo, experimente novas formas de toque, diferentes tipos de beijos ou até mesmo brinquedos sexuais, caso o casal se sinta confortável com isso.”

Ao contrário do que foi amplamente divulgado por aí, as preliminares são importantes e intensificam a experiência sexual de todos os envolvidos, independente do gênero. Um estudo global conduzido com 12.000 pessoas de 27 países levantou que preliminares físicas são classificadas como “muito importantes” para 63% dos homens e 60% das mulheres.

Preliminar não é só papinho ou mão boba

Para garantir que o foreplay termine naquilo que se deseja — ou seja, sexo —, Victor recomenda focar na comunicação e na sensibilidade mútua. Pergunte e descubra o que o seu parceiro ou parceira gosta e o que os deixa mais excitados. “Cada pessoa tem preferências diferentes, e conhecer essas particularidades é super legal e importante para um momento íntimo mais prazeroso”, acrescenta.

“Explore diferentes partes do corpo, como pescoço, costas, coxas e orelhas, que podem ser áreas altamente erógenas e, muitas vezes, subestimadas. Acaricie de forma leve e depois aumente a intensidade”, recomenda Vitor.

Além disso, vale lembrar que a excitação não é apenas física, mas também emocional. Olhe nos olhos, troque palavras carinhosas e mostre interesse genuíno pelo prazer do outro. Por fim, o sexólogo indica não ter pressa. Trata-se de uma jornada, não de uma corrida. Desfrutar do momento e prolongar o prazer é essencial para um maior envolvimento sexual.