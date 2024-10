Taylor Swift é a artista mais ouvida da história do Spotify; veja ranking

A cantora Taylor Swift, 34, é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, de acordo com uma pesquisa feita por sites especializados em dados da indústria da música. Além disso, a loirinha tem o álbum com mais reproduções em 2024 na plataforma, o “The Tortured Poets Departments”.

O trabalho da dona do hit “Love Story” é seguido pelos discos das cantoras Shakira e Billie Eilish, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quando se trata dos músicos com mais plays no streaming, ficam atrás dela Drake e Bad Bunny.

Os dados foram levantados pela empresa Odds Scanner usando dados do próprio Spotify, do site de coleta de informações da indústria da música Kworb e ChartMasters.

Veja os álbuns mais ouvidos de 2024

Taylor Swift: “The Tortured Poets Department” – 5.6 bilhões de streams Shakira: “Las Mujeres Ya No Lloram” — 4.1 bilhões Billie Eilish: “Hit Me Hard And Soft” — 3.6 bilhões Jason Derulo: “Nu King” — 3.5 bilhões Benson Boone: “Fireworks & Rollerblades” — 3.4 bilhões Sabrina Carpenter: “Short N’ Sweet” — 3.3 bilhões Ariana Grande: “Eternal Sunshine” — 3.1 bilhões One Republic: “Artificial Paradise” — 3 bilhões Peso Pluma: “Éxodo” — 2.1 bilhões Future & Metro Boomin: “We Don’t Trust You” — 1.6 bilhões

Veja os artistas mais ouvidos na história do Spotify

Taylor Swift Drake Bad Bunny The Weeknd

Veja os artistas com mais ouvintes mensais