Temporada de Furacões: Entenda o que significam as categorias de 1 a 5

Todos os anos, há uma temporada de furacões ativos no Hemisfério Norte. Os Estados Unidos foram atingidos por um furacão categoria 5 neste ano, o Helene, que deixou mais de 200 mortos.

Além disso, o furacão Milton ganhou força e também se tornou uma tempestade de categoria 5, gerando diversos alertas nos EUA.

A escala com que se mede a intensidade dos furacões é conhecida como Saffir-Simpson. Eles são divididos em cinco categorias, de acordo com a velocidade dos ventos e a onda de tempestade, que é um aumento anormal do nível do mar após uma tempestade.

A medição também estima os danos que podem ocorrer quando o furacão atinge o continente.

Categoria 1: 119 a 152 km/h

Os ventos atingem velocidades entre 119 e 152,8 quilômetros por hora e as ondas podem aumentar até 1,5 metro acima do normal.

Um furacão desta categoria normalmente causa danos principalmente a casas “não ancoradas”, podendo derrubar algumas árvores.

Além disso, pode haver inundações em estradas costeiras e pequenos danos nas docas.

Categoria 2: 152 a 177 km/h

Os ventos atingem velocidades entre 154 e 177 quilômetros por hora e ondas de até 2,4 metros de altura. Causa danos aos telhados, portas e janelas dos edifícios.

Além disso, muitas vezes árvores, arbustos, placas e docas são arrancadas.

O furacão Catarina, que atingiu o Brasil em 2004, era de categoria 2. Três pessoas morreram e pelo menos 75 ficaram feridas.

Categoria 3: 178 a 208 km/h

Em um furacão deste tipo, os ventos atingem velocidades de até 208 quilômetros por hora e são geradas ondas de até 3,6 metros.

Pode causar danos estruturais a pequenas casas e armazéns, destruir a folhagem das plantas e arrancar árvores de grande porte.

Sandy, a tempestade mais mortal de 2012, enquadra-se nesta categoria. O furacão matou mais de 200 pessoas.

Categoria 4: 209 a 251 km/h

Os ventos nesta categoria atingem velocidades entre 209 e 251 quilômetros por hora e as ondas ultrapassam os 5 metros de altura.

Eles causam graves danos às casas do litoral e aos telhados de outras casas.

O furacão Earl, que causou quase US$ 25 milhões em danos em 2016, foi uma tempestade de categoria 4.

Categoria 5: 252 km/h ou mais

Eles são o tipo de furacão mais mortal e deixam devastação em seu rastro. Os ventos ultrapassam os 250 quilômetros por hora e as ondas chegam aos 6 metros ou mais.

Os telhados da maioria das casas desabam ou são levados pelos ventos e casas menores podem se levantadas. Janelas e portas sofrem graves danos.

O furacão Beryl, que atingiu a região neste ano, foi um furacão de categoria 5.