Tia dos Irmãos Menendez defende os sobrinhos e expõe mais abusos da família

Joan VanderMolen, tia de Erik e Lyle Menendez e irmã de Kitty Menendez, concedeu uma entrevista à Vanity Fair, onde expressou seu apoio incondicional aos sobrinhos, afirmando que eles foram vítimas de abuso. A entrevista surge em meio a rumores de reabertura do caso e um possível novo julgamento.

Durante a conversa, VanderMolen, agora com 92 anos, destacou que Erik e Lyle tentaram convencer Kitty a deixar José Menendez, prometendo cuidar dela. “Eles prometeram a ela que cuidariam dela e de tudo”, disse, enfatizando a complexidade da relação entre a irmã e o marido.

Joan não se mostrou surpresa com a decisão da irmã de permanecer ao lado de José, afirmando que “havia muito a ganhar em ficar ao lado do esposo dela”.

Durante a entrevista, a tia também relembrou as conversas frequentes que tinha com Kitty, ressaltando que nunca abordaram diretamente os abusos que ambas sofreram. “Kitty e eu ficávamos no telefone por horas a fio, mas era apenas irmandade. Eu sabia que não daria em nada porque José era quem mandava”, declarou.

VanderMolen também confirmou os relatos de que tanto ela quanto Kitty enfrentaram abusos em suas vidas, destacando a atração que algumas mulheres têm por homens abusivos.

“Não entendo essas mulheres que conseguem amar pessoas que não são cavalheiros”, lamentou.

Em relação ao estado atual dos irmãos, Joan revelou para a revista que mantém contato regular com Erik e Lyle e que eles estão esperançosos quanto à reabertura do caso, especialmente após as declarações do promotor público de Los Angeles, George Gascón.

“Eles estão esperançosos. Isso é tudo que posso dizer. Todos nós estamos”, disse ela, expressando tristeza ao pensar nos anos que se passaram desde que eles foram condenados. “Eu poderia chorar só de pensar em todos os anos que se passaram, e eles continuam na prisão.”

Joan enfatizou compromisso em apoiar os sobrinhos, que estão cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. “Quero deixar isso claro porque não há nada que eu não faria, nada. É simplesmente surreal que eles estejam lá há 35 anos”, desabafou.

Ela ainda reiterou o amor da família por Erik e Lyle, afirmando que “eles não mereciam nada disso”.

O caso dos Menendez ganhou novos holofotes recentemente com o lançamento da segunda temporada da série “Monstros”, que explora os assassinatos e as complexas relações familiares envolvidas. A narrativa sobre os irmãos continua a provocar debates intensos sobre abuso, trauma e as consequências trágicas que podem resultar em situações extremas.