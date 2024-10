Três pessoas ficam feridas após duas motos colidirem em avenida de cidade do Acre; VÍDEO

Um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Cunha Vasconcelos, na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (26) e segundo informações da polícia, os veículos seguiam pela mesma avenida, mas em sentidos opostos.

A motocicleta que seguia sentido bairro-Centro, ao tentar fazer uma conversão para a esquerda, colidiu com a outra motocicleta que seguia sentido Centro-bairro.

Três pessoas foram encaminhadas ao pronto socorro e de acordo com a equipe médica, um homem de 45 anos estava, aparentemente, com traumatismo craniano, outro rapaz, de 34 anos, apresentava luxação no pé direito e na mão esquerda. Um terceiro envolvido, um jovem de 23 anos, sofreu escoriações pelo corpo.

O local do sinistro foi isolado para realização dos trabalhos periciais. A PM realizou os protocolos administrativos referentes ao ocorrido.

VEJA O VÍDEO: