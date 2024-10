Tribunal de Justiça abre edital para advogados e advogadas interessados na composição do TRE por 2 anos

A Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões (Seapo) do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abriu edital para inscrições de advogados de ambos os sexos interessados em comporem o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o próximo biênio. As inscrições já estão abertas.

O edital de convocação de advogada ou advogado para compor o Tribunal Regional do Acre foi republicado na quarta-feira (9), na edição n° 7.638 do Diário da Justiça (pág. 164).

As interessadas e interessados devem preencher o formulário, constante no anexo do certame e apresentar a documentação exigida, via peticionamento eletrônico, no sistema SAJ\SG. Entre os requisitos está a comprovação do exercício da advocacia por dez anos, consecutivos ou não.