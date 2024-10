Vasco joga melhor tempo do ano e mostra que está “on” por vaga na Libertadores

Os melhores momentos do Bahia foram quando o time conseguiu sair da pressão do Vasco. Aconteceu aos 41 minutos, com Lucas Piton deixando Ademir cruzar, e Maicon não marcando Luciano Rodríguez, que cabeceou livre para diminuir. Foi um dos poucos lances em que Léo Jardim ficou exposto, o que diz muito sobre o bom nível dos 11 titulares.

O início do segundo tempo foi de pressão parecida do Vasco, que manteve a marcação agressiva e deu a bola para Payet tentar abrir os caminhos. Um jogo tranquilo até os 29 minutos, quando Ademir marcou o segundo gol do Bahia numa bola perdida por Maxime no meio-campo. Os sustos a partir dali foram desnecessários, mas justificáveis.