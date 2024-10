Veículo que transportava indígenas se envolve em acidente em ramal no interior do Acre; vídeo

Um acidente envolvendo um veículo carregado de indígenas ocorreu no Ramal do 25, localizado no Cassirian, em Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com informações preliminares, o veículo capotou, resultando em ferimentos em algumas pessoas que estavam a bordo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a situação do veículo, que ficou em condições precárias após o acidente. As autoridades estão apurando as circunstâncias do acidente e prestando assistência às vítimas.

Mais detalhes sobre o ocorrido e o estado de saúde das pessoas feridas devem ser divulgados a medida que estiverem disponíveis.

Veja o vídeo: