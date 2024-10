Vem cheia aí? Pesquisador diz que rios no Acre vão subir mais rápido do que no ano passado

O Acre e os outros estados da Amazônia sofreram com a seca, que foi considerada a maior da história. Com a chegada de outubro, as chuvas regulares devem começar.

Ao Valor Econômico, o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyrio, disse que na segunda quinzena de outubro, a tendência é de que a chuva aumente gradualmente, mas sem se regularizar na maior parte da região, mas acredita que os meses de dezembro e janeiro serão mais úmidos em comparação ao ano anterior.

O pesquisador disse ainda que, em termos de seca, os volumes mais altos de chuva beneficiarão os rios e o Rio Acre, que está em nível crítico, subirá de forma mais acelerada do que no mesmo período do ano passado.

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, José Glácio, confirmou que as chuvas devem iniciar, de forma regular, na segunda quinzena de outubro.

Com relação a previsão de subida dos rios, o coordenador da pasta afirmou que a Defesa Civil está preparada para a chegada das chuvas e temporais, além de uma possível enchente. “Nós temos um plano de contingência e a partir de janeiro vamos construir outro, pois o plano é anual, mas nós estamos preparados para o início das chuvas e também para a possibilidade de alagar”, disse.

Em 2024, o Rio Acre registrou a segunda maior enchente da história, com a marca de 17,75 metros e, meses depois, registrou a menor marca de seca, com 1,23 metros. Nesta quarta-feira (9), o manancial marcou 1,48 metros, segundo os dados da Defesa Civil.