Vereadores eleitos por ‘partidos pequenos’ se reúnem para discutir eleição da Mesa Diretora

Cinco vereadores eleitos, de partidos considerados “pequenos”, se reuniram na última terça-feira (22) para discutir a eleição da próxima legislatura da Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Os eleitos João Paulo Silva, do Podemos, Zé Lopes, do Republicanos, Leôncio Castro, do PSDB, Moacir Júnior, do Solidariedade, e Márcio Mustafá, também do PSDB, discutem sobre as tomadas de decisão das próximos passos na eleição na Câmara de Vereadores.

O grupo representa quase 1/4 da legislatura a partir de 2025.

Nas redes sociais, Moacir Júnior disse: “Bom papo com alguns dos futuros Vereadores. Força política nova, buscando união para que possamos fazer um mandato relevante em vários aspectos, trazendo melhorias reais para a população de Rio Branco”.

Já João Paulo publicou: “Na tarde de hoje uma tive uma boa conversa acompanhado de um bom café, ao lado dos amigos e vereadores eleitos em Rio Branco”.

Leôncio Castro também registrou nas redes sociais o encontro: “Reunião produtiva com os amigos vereadores eleitos”.