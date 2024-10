VÍDEO: assaltante abastece moto em posto, aponta arma para frentista e foge com dinheiro

Vídeos de uma câmera de segurança mostram o momento em que criminosos chegaram em uma motocicleta e levaram pelo menos R$ 600 em dinheiro de um posto de combustíveis em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O assalto aconteceu na última quarta-feira (2) e foi registrado pela câmera de segurança do local. As imagens mostram que um dos homens puxa um objeto, que de acordo com a Polícia Militar, é um simulacro de arma, e aponta para o frentista.

A Polícia Militar foi acionada para o local e ninguém preso até a manhã desta quinta-feira (3), segundo o g1 Acre.

O capitão Daniel Teixeira, comandante em exercício da corporação no município, disse ao g1 que o suspeito que aborda o frentista utilizou um simulacro de armamento para assustar o funcionário e induzir o homem a entregar o dinheiro.

“Naquele primeiro momento, a vítima, talvez pelo seu estado emocional, ela apenas teve a impressão que realmente eles estariam armados. Então, é claro que nós vamos sempre estar direcionando nossas ações voltadas que realmente o ator estava armado. Então, nossas guarnições estão sempre nas ruas para fazer as devidas abordagens sempre com essa cautela”, disse.

VEJA O VÍDEO: