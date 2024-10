VÍDEO: Bocalom é ovacionado por apoiadores durante chegada em festa de comemoração

O prefeito Tião Bocalom seu vice, Alysson Bestene, foram recepcionados com muita festa por apoiadores e militantes durante chegada na comemoração pela reeleição à prefeitura de Rio Branco, realizada na Praça da Revolução, na noite deste domingo (6).

Milhares de apoiadores se reuniram em frente à sede da prefeitura para aguardar a chegada do gestor, que estava acompanhado do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do senador Marcio Bittar.

Bocalom agradeceu o apoio dos eleitores e também das figuras políticas que fortaleceram sua campanha pela reeleição. Veja registros da festa:

Confira a galeria: