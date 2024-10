VÍDEO: Eleitores de Marçal choram ajoelhados na Paulista após derrota

Uma cena imperdível, e também bizarra e ridícula, foi protagonizada em plena avenida Paulista, símbolo máximo da opulência de São Paulo, na noite deste domingo (6). Após o anúncio de que o coach goiano condenado Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura da capital do estado, o que automaticamente o coloca fora do segundo turno, um grupo de fanáticos seguidores dele, aos berros, ajoelhou no meio da famosa via pública e começou a rezar e chorar.

As imagens patéticas divertiram os internautas, até porque o coach não parava de repetir em toda oportunidade que “seria no primeiro turno” a sua vitória, mas nem para a próxima etapa ele passou. Gritando indignados e frustrados, os eleitores de Marçal assustavam quem passava pela Paulista, mas faziam a felicidade dos fotógrafos e cinegrafistas que registravam a reação tosca.

Veja o vídeo: