Vídeo: fã cospe em Xuxa após show e é contida por seguranças

A apresentação de Xuxa no intervalo do Futebol da Esperança, na Arena Corinthians, em São Paulo, terminou com um breve desentendimento entre a artista e uma suposta fã.

Na saída do estádio, Xuxa estava em um carro quando foi abordada por pessoas que a aguardavam. Um delas era Jessica Abreu, que estava fantasiada como a Rainha dos Baixinhos no passado. Acontece que a moça em questão acabou se exaltando ao pedir uma foto. Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira ela chegou a cuspir na artista.

Vídeos gravados por outros fãs de Xuxa mostram o momento. Na ocasião, a apresentadora abaixo o vidro e atende ao pedidos de fotos. Na sequência, Jessica começa a puxa-la pelo braço e os próximos fãs pedem para que ela tenha calma. Ao ver a reação da loira, a moça grita: “Não faça a abusada”.