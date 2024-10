Vídeo: Moradores se deparam com bando de queixadas em bairro de Sena Madureira

Os moradores do bairro Canizio Brasil, em Sena Madureira, afirmam terem visto um bando de queixadas no começo da noite desta quinta-feira (10) no referido bairro. Conforme relatos, o bando era composto por mais de 50 animais.

No bairro Canizio Brasil está localizada a Rádio Difusora de Sena Madureira e também a Unidade de Segurança Pública. Porém, existe uma grande parte de floresta densa e os queixadas rapidamente se embrenharam no matagal.

Até agora, não há relatos sobre morte de nenhum desses animais.

Confira o relato, em vídeo, do radialista Jota Cavalcante, morador do referido bairro: