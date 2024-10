Vídeo: passageiro leva mata-leão após tentar abusar de jovem em ônibus

Os passageiros de um ônibus do Distrito Federal atacaram e imobilizaram um homem que teria tentado abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos no coletivo. A ocorrência aconteceu na tarde desta segunda-feira (28/10), na Avenida dos Bombeiros, na região administrativa do Gama.

Imagens gravadas por testemunhas registraram o momento em que passageiros do ônibus deram um “mata-leão” no suspeito, para imobilizarem-no.

Informações preliminares dão conta de que ele teria tentado beijar a vítima e passado a mão nas partes íntimas dela.

Assista:

Acionada, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) levou o suspeito até a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrada ocorrência do caso. Até a mais recente atualização desta reportagem, a identidade dele não havia sido divulgada.