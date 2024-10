X admite ceder dados de usuários para terceiros treinarem IA

X fez alterações às suas políticas de privacidade que apontam para a possibilidade de a tecnológica de Elon Musk permitir que outras empresas treinem os seus modelos de Inteligência Artificial (IA) com dados recolhidos dos usuários da rede social.

Na área dedicada ao compartilhamento de informação na Política de Privacidade, o X adicionou um novo parágrafo onde refere que “dependendo das definições escolhidas”, a rede social pode “compartilhar ou revelar informação [dos usuários] com terceiros”.

“Se não dizer que não quer, em alguns casos, os destinatários da informação poderão utilizá-la para os seus próprios fins independentes, para além dos declarados na Política de Privacidade de X, incluindo, por exemplo, para treinar os seus modelos de inteligência Artificial, sejam eles generativos ou não”, pode-se ler nas novas políticas do X.

No entanto, nota o site TechCrunch que, atualmente, o X não dá aos usuários a opção de não compartilhar as suas informações. A publicação destaca que esta política de privacidade passará a estar em vigor a partir do dia 15 de novembro, altura em que, é especulado, deverá ser adicionada esta capacidade.