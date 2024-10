Zoochosis: veja gameplay e requisitos do jogo de terror no zoológico

Zoochosis, game desenvolvido pela Clapperheads, é um jogo indie de sobrevivência e terror em que você assume o papel de segurança de um zoológico. Na trama, os animais do local estão infectados e se transformam em monstros mutantes. Você precisa descobrir o que causou todo o caos e uma forma de curar os seres do zoo. A seguir, confira mais detalhes sobre a história, a gameplay e os requisitos mínimos para jogar no PC. Atualmente, o título está disponível para compra somente nos computadores via Steam.