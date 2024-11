A fila andou? Influenciadora Rogeria Rocha faz mistério sobre presente misterioso em Campos do Jordão

Na noite deste sábado (16), a influenciadora acreana Rogeria Rocha, com 518 mil seguidores, deixou seus fãs curiosos ao compartilhar em suas redes sociais um buquê de rosas vermelhas, acompanhado de cliques deslumbrantes e ao som da música “Entregador de Flor”, de Diego e Victor Hugo.

O que chamou atenção foi o mistério deixado pela influenciadora, que não revelou se o presente foi um mimo enviado pelo hotel onde está hospedada, em Campos do Jordão, ou se seria um presente de um possível ‘boy magia’. O suspense gerou uma onda de especulações entre seus seguidores, que logo começaram a comentar sobre o responsável por tal gesto romântico.

Rogera, conhecida por compartilhar momentos de sua vida e conquistar seguidores com seu estilo único, foi breve nas legendas, deixando o clima de mistério no ar. A viagem a Campos do Jordão, com suas paisagens encantadoras e clima romântico, só aumentou a curiosidade de seus fãs, que esperam por mais revelações nos próximos posts.

Agora, fica a dúvida: será que Rogeria vai desvendar o segredo e revelar a identidade do possível presenteador, ou vai continuar mantendo os fãs na expectativa? O mistério continua.

Veja a publicação: