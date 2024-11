Abacaxi gigante e farofa de pirarucu com castanha são destaques em feira no Rio Grande do Sul

Um abacaxi gigante, que pesa 8,5kg, produzido em Tarauacá e a farofa de pirarucu seco com castanha do Brasil e banana comprida frita são algumas das especialidades acreanas que impressionam o público no estande do Acre, na Feira Internacional de Turismo de Gramado (RS).

O responsável pela farofa de sucesso é o chefe e professor da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício (Ieptec), Ivonaldo Portela Filho.

“A gente tem a farofa de pirarucu seco com castanha do Brasil torrada e banana da terra frita, são ingredientes regionais do Acre, como a farinha de Cruzeiro do Sul, vindo lá do Vale do Juruá. E a gente tem também um doce típico, que é o salame de cupuaçu com castanha que é tradicional da nossa terra”, disse o chefe à Agência de Notícias do Acre.

Neste sábado (9) o chefe Ivonaldo Portela apresenta, na Arena Gastronômica da Festuris, um prato que representa um pouco da cultura acreana: arroz caldoso de rabada no tucupi e jambú. A expectativa é de que o sabor do prato agrade o público presente na feira.

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) teve abertura na quinta-feira (7) em Gramado, na Serra Gaúcha. O evento reúne players do turismo nacional e internacional até este sábado (9).

A comitiva acreana composta por representantes das instituições apoiadoras e parceiras, e profissionais do turismo Wigberto Nunes (Pousada Bom Conforto), Ruama Demir (Sebrae/AC), Thaly Figueiredo (Agência Destino Acre), Victor Toledo Pontes (Operadora Ayshawã Travel) e Antônio Pereira Mesquita (Amazon Tour Turismo).