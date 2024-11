Acidente no Adalberto Sena mobiliza polícia e interdita área em Rio Branco

Um acidente foi registrado no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (15). A Polícia Militar isolou a área para investigação e segurança, mas, até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos.

Imagens do local mostram o veículo envolvido no acidente completamente amassado, indicando a gravidade da colisão. Testemunhas relataram que o impacto chamou atenção dos moradores, mas detalhes sobre as circunstâncias do acidente ainda não foram divulgados.

O tráfego na região foi parcialmente afetado, enquanto a equipe policial trabalha na coleta de informações e perícia. A situação segue em apuração, e novas atualizações serão divulgadas assim que disponíveis.

Veja o vídeo: