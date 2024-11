Acre fica em penúltimo lugar no ranking que avalia a beleza masculina no Brasil; confira

O portal Acervo Charts do X, antigo Twitter classificou a beleza dos homens nacionalmente, rankeando os estados do Brasil. O Acre ficou em penúltimo lugar na lista, ficando na frente apenas do Mato Grosso.

Completando o trio na parte de baixo da tabela ficou o Piauí, estado de origem do humorista Whindersson Nunes. Já os estados que lideram o ranking tendo os homens mais bonitos do país estão Bahia em terceiro, Rio de Janeiro em segundo e o Rio Grande do Sul em primeiro.

Quando as regiões são analisadas, em conjunto, a que fica em primeiro lugar, com os homens mais bonitos está a região sul, seguida pelo sudeste e depois o nordeste. Em quarto lugar a região centro-oeste e em último o norte.