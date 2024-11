Acre tem alerta de perigo para chuvas acumuladas, diz Inmet; veja previsão completa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para de acumulado de chuvas em todo o estado do Acre.

Segundo o Inmet, o aviso teve início no último domingo (24) e segue até às 10h desta segunda-feira (25). O aleta diz ainda que há baixo risco de alagamento e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.

Há ainda instruções para que a população evite enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão para segunda-feira

Nesta segunda-feira (25), o tempo quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar no Acre. Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar. Média probabilidade de chuvas fortes, segundo o meteorologista Davi Friale.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar. Média probabilidade de chuvas fortes.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23ºC e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.