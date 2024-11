Acre tem cidades na lista de prioritários para ações de prevenção e redução dos desmatamentos

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, coordenado pela ministra Marina Silva, divulgou nesta quarta-feira (13), a nova lista de municípios brasileiros prioritários para ações de prevenção, controle e redução dos desmatamentos e degradação florestal. A lista foi publicada no Diário Oficial da União.

O Acre tem cinco municípios na lista. São eles: Feijó, Manoel Urbano, a capital Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

O Ministério do Meio Ambiente é responsável por editar anualmente uma portaria com a lista de municípios situados no Bioma Amazônia a serem considerados prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento.

Os critérios de inclusão na lista de municípios prioritários consideram a dinâmica do desmatamento recente e são estabelecidos por Portarias do Ministério do Meio Ambiente. Além dos municípios prioritários, o Decreto nº 6.321/2007 também instituiu a lista de municípios com desmatamento monitorado e sob controle, aqueles municípios que conseguiram reduzir e manter níveis baixos de desmatamento.