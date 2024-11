Acre tem um dos menores tempos de espera por mamografia no país

A mamografia é um exame importante para a identificação precoce do câncer de mama. Um levantamento do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), com dados obtidos via Lei de Acesso Informação, mostra que mais de 77 mil mulheres, em todo o Brasil, estão na fila para realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O número é maior do que os dados registrados em anos anteriores, especialmente após a pandemia de covid-19, de acordo com reportagem publicada pelo Estadão.

Além desse dado ser preocupante, outra informação também ganha destaque: o tempo médio de espera pelo exame no país é de 24,43 dias. No Distrito Federal, Rondônia e Minas Gerais, o prazo chega a 80, 59 e 53 dias, respectivamente.

Por outro lado, o Acre se destacou positivamente no levantamento, com tempo médio de espera de 5 a 10 dias. Alagoas registrou o mesmo prazo.

Centro oncológico no Acre

Referência no diagnóstico de câncer de mama, o Centro de Controle Oncológico (Cecon) é a unidade especializada que oferece o procedimento no Acre. A unidade funciona durante todo o dia, das 7h às 18h, com agendamento prévio de dia e horário dos pacientes, seja para consulta, ou exames.

As mulheres acima de 40 anos podem se dirigir ao centro para marcar a mamografia, ou também podem solicitar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já para as mulheres que possuam histórico de câncer na família, o médico pode solicitar o acesso à mamografia antes dos 40 anos.