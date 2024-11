Acreana ganha atenção de Carlinhos Maia e agita web ao se candidatar ao Rancho do Maia; VÍDEO

A busca de acreanos por uma vaga no reality show “Rancho do Maia” aumenta a cada dia, atraindo a atenção de influenciadores e entusiastas de todo o país. Entre os interessados, a jornalista, instrutora de dança e influenciadora acreana Kelly Almeida deu o que falar ao lançar seu nome para o reality comandado por Carlinhos Maia, que possui 32,5 milhões de seguidores. O programa, diferentemente de outras produções como o Big Brother Brasil, é focado nas redes sociais e transmitido diretamente pelos perfis de Maia e do reality, o que garante grande visibilidade para os participantes.

Desde que anunciou seu desejo de participar do programa, Kelly viu sua conta no Instagram, onde possui 45,6 mil seguidores, explodir em interações e mensagens de apoio. A movimentação chegou até Carlinhos Maia, que visitou o perfil da acreana, incentivando ainda mais a sua campanha. “Ele já veio aqui olhar meus stories! Espero que queira conhecer minha história; ele não vai se arrepender! Hoooo Deus, entrego nas Tuas mãos e seja feita a Tua vontade. Vou fazer o vídeo”, escreveu Kelly em uma postagem, mostrando a visita do influenciador.

Determinada a conseguir a vaga, Kelly gravou um vídeo para Carlinhos Maia, reforçando seu desejo de participar do Rancho do Maia. No vídeo, ela fala sobre o orgulho de representar o Acre, onde nasceu e cresceu, e o Pará, onde vive atualmente. Em uma mensagem comovente, Kelly destacou sua trajetória de superação e fez um apelo ao influenciador, afirmando que a oportunidade poderia transformar sua vida.

“Olá, Carlinhos! Quero ter a oportunidade de representar os dois estados que amo: Acre, onde nasci e me criei, e Pará, onde vivo atualmente. Quero mostrar um pouco do meu trabalho e a minha história de superação, pois tudo o que passei nunca tirou o sorriso do meu rosto. Creio que o que for para ser meu, Deus vai colocar em minhas mãos e trará pessoas para mudar o rumo da minha vida. E sinto que essa pessoa seja você”, desabafou Kelly na legenda da publicação, que foi amplamente compartilhada.

Enquanto aguarda uma resposta do influenciador, Kelly segue mobilizando amigos e seguidores para impulsionar seu vídeo e aumentar suas chances de participar do reality. Veja o vídeo:

O reality “Rancho do Maia”, comandado pelo influenciador Carlinhos Maia, promete uma dinâmica intensa e recheada de entretenimento, com transmissão em tempo real nas redes sociais do anfitrião e de convidados. Entre as atrações, estão o famoso Jogo da Discórdia e a divertida Rádio Fofoca, reunindo grandes ícones das redes e participantes anônimos em São Miguel dos Milagres, Alagoas.